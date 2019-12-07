Москва, , 15:31 — REGNUM Бывшая первая заместитель главы администрации Щёлковского городского округа Московской области Наталья Тамбова арестована по решению Бабушкинского суда Москвы. Об этом 7 декабря сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Как пояснила Врадий, экс-замглавы Щёлково Тамбовой предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Бабушкинского суда Москвы ей избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста, до 7 февраля 2020 года.

По предварительным данным, Тамбова согласилась на сотрудничество со следствием и признала свою вину в хищении бюджетных средств и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Тамбову проверяют на причастность к другим должностным правонарушениям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании экс-замглавы Щёлковского городского округа Тамбовой на границе с Беларуссией при попытке скрыться за пределы России.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-замглавы Щелковского района задержана при попытке покинуть Россию