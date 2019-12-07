Сухум, , 15:21 — REGNUM На территории Абхазии не осталось мест, где можно осуществлять вырубку елей и пихт без ущерба для экологии, поэтому в стране запретили их рубить. Об этом рассказал журналистам зампредседателя Государственного управления лесного хозяйства республики РА Камо Мелкумов, 6 декабря сообщает агентство «АпсныПресс».

Как рассказал чиновник лесхоза, ранее для детских садов и школ проводилась централизованная заготовка елей, которая согласовывалась с экологами.

«Со временем, все доступные территории были освоены, поэтому в 2015 году Госуправление вышло с инициативой в Кабинет Министров по сохранению возобновительной способности хвойных кривостоев и прекратило заготовку елок в лесном фонде», — приводят журналисты агентства слова Мелкумова.

Он также пояснил, что гористая местность Абхазии плохо приспособлена для бурного роста хвойных деревьев. По этой причине, невозможно создать питомник, где деревья выращивали бы к Новому году.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря было опубликовано распоряжение премьер-министра Абхазии, которое запрещает рубку елей и пихт на территории республики.