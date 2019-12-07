Сухум, , 15:00 — REGNUM В Абхазском государственном университете (АГУ) планируется открыть Центр открытого обучения русскому языку. Об этом 6 декабря сообщает агентство «АпсныПресс».

"Это российский проект, который создан для того, чтобы улучшить уровень знаний русского языка в национальных республиках, национальных образовательных учреждениях. В рамках этого проекта, Центры русского языка открываются на Кавказе, в Чеченском и Абхазском университетах», — рассказала журналистам агентства заведующая кафедры русского языка и литературы АГУ Нателла Бахия.

Как рассказала руководитель кафедры, в новом центре будут обучать не только студентов АГУ, но и всех желающих. При этом всем им бесплатно выдадут необходимые учебные пособия. Бахия также отметила, что программа обучения позволит все, кто ее успешно закончит, поступать в российские вузы.