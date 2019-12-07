Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов приступил к написанию своей книги-раскаяния. Об этом журналистам рассказал 7 декабря его адвокат Александр Почуев.

Напомним, Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в одной из московских специализированных клиник. Она продлится не более 30 дней, если не будет дополнительных ходатайств.

Накануне адвокат смог навестить своего подзащитного и тот попросил ручку и бумагу.

«Он находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой-исповедью. Написаны первые 53 страницы», — сказал защитник.

63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего разрубил тело на части и выбросил в реку Мойку. Соколов помещен под стражу по 8 января 2020 года.

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