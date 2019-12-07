Ставрополь, , 15:10 — REGNUM Решение сделать 31 декабря выходным днём принял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом 7 декабря чиновник сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Решение было принято на основе онлайн-голосования, которое Владимиров запустил накануне на своей странице в Instagram. По итогам голосования, которые продемонстрировал губернатор, предложение о выходном дне 31 декабря поддержали 97% голосовавших.

Губернатор отметил, что в голосовании, которое было запущено 5 декабря, приняли участие тысячи жителей Ставрополья.

Опубликовав результаты голосования, Владимиров резюмировал, что, при поддержке превалирующего большинства участников опроса, 31 декабря объявляется выходным днём в ставропольском крае. Вместо последнего дня уходящего года ставропольчане получили полноценный рабочий день в субботу, 28 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.

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