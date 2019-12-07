Тбилиси, , 14:31 — REGNUM В Грузии начали вводить гибкую систему софинансирования медицинских услуг. Об этом рассказала журналистам первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, 7 декабря сообщает Общественное телевидение Грузии.

Замминистра рассказала, что нововведения, разработанные ведомством, позволят пациентам выбирать при лечении более дорогие медицинские препараты и услуги, на которые нет фиксированных государственных тарифов.

«Пока идет работа над этим вопросом, поскольку с одной стороны есть право выбора пациента, а с другой стороны — мы заинтересованы в том, чтобы пациент был защищен от недобросовестного маркетинга, чтобы он не заплатил лишние деньги из-за того, что не получил соответствующее разъяснение», — сказала Габуния.

Со слов замминистра, новая система тарифов начала работать с 21 ноября, но пока это коснулось только реанимационных отделений и кардиохирургии.