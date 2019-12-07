Ставрополь, , 14:25 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров решил сделать 31 декабря 2019 года выходным днем на территории субъекта Федерации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram сегодня, 7 декабря.

Напомним, что 31 декабря в этом году попадает на будний рабочий день. В ноябре стали звучать предложения сделать 31 декабря выходным днем. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что календарь выходных и праздничных дней на 2019 год был утвержден еще в 2018 году и никто не будет его менять. Более того, Песков сказал, что российский лидер Владимир Путин 31 декабря будет работать, как и остальные граждане.

Однако ряд губернаторов в России решили всё же сделать 31 декабря выходным днем, хотя бы в том субъекте Федерации, который они возглавляют.

В Ставропольском крае Владимиров написал, что 31 декабря в регионе будет выходным днем. Решение принято по итогам голосования, сообщил он на своей странице в Instagram.