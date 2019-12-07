Львов, Украина, , 14:26 — REGNUM Во Львовской области пятерым сотрудникам банка объявлено о подозрении в связи с хищением средств клиентов на сумму более полутора миллионов гривен. Об этом 6 декабря сообщается в пресс-службе национальной полиции Львовской области.

В ходе следствия было установлено, что в течение 2015−2018 годов подозреваемые совершали без ведома и согласия клиентов банка перечисления из депозитных на текущие счета и в дальнейшем обналичивали украденные средства через банкоматы. Злоумышленники таким образом завладели суммой более полутора миллионов гривен. Организатором преступной группировки оказалась 50-летняя жительница Жидачивского района Львовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве были задержаны сотрудники Национального банка Украины, которых подозревают в расхищении 1,2 млрд гривен.

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