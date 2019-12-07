Тбилиси, , 14:05 — REGNUM В Тбилиси 7 декабря проходит судебное заседание, на котором определят меру пресечения 11-ти подозреваемым в изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, прокуратура требует на время следствия заключить задержанных под стражу. Их защита настаивает на том, что мера пресечения не требуется.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно о задержании в Грузии группы лиц, которых обвиняют в том, что он были замешаны в изготовлении и сбыте порнографической продукции с участием детей. Среди задержанных был школьный учитель, а остальные являлись родителями, которых подозревают в том, что они за деньги отдавали своих детей на порносъемки.

В сентябре по данному делу были задержаны еще 11 человек в рамках совместного расследования с участием Европола и правоохранительных органов США и Австралии. В организации преступного бизнеса подозревают гражданина Соединенных Штатов, который устроил организовал в Тбилиси фотосалон. Американец также был задержан правоохранительными органами.

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