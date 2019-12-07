Южноуральск, Челябинская область, , 13:39 — REGNUM В Челябинской области сотрудники полиции задержали автобус, в котором на хоккейный матч ехали провокаторы. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным стражей порядка, провокаторы направлялись в Магнитогорск. Они были в числе порядка 30 пассажиров, представлявших одно из фанатских движений. При досмотре у некоторых граждан нашли баллоны с краской, фаеры и растительное нарковещество.

Один из пассажиров стал фигурантом административного дела по факту нелегального оборота нарковещества. С остальными провели профилактическую беседу.