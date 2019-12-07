Самара, , 13:31 — REGNUM В двух торговых центрах Самары временно закрылись кинотеатры. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба оператора кинотеатров «Киномост».

По сообщению пресс-службы оператора, кинотеатры были закрыты в ТРЦ «Космопорт» и ТРЦ «Мега Сити» для того, чтобы посещения этих заведений сделать более приятным и интересным.

По словам работников компании, в ТЦ «Космопорт» кинотеатр откроется 13 декабря текущего года, а 20 декабря распахнет свои двери кинотеатр в ИЦ «Мегасити».