Липецк, , 13:15 — REGNUM Комиссию по этике призвал проверить видео с нецензурно ругающимся якобы мэром Липецка Евгенией Уваркиной депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников. Своё призыв депутат 7 декабря опубликовал в своём аккаунте в Facebook.

На видео, которое было выложено в сеть, женщина ходит по Нижнему парку, где ведутся строительные работы, и громко с применением обсценной лексики, комментирует увиденное. Героиню видео особенно возмущает, что никто не убирает мусор, а рабочих нет на местах.

При этом сама женщина в кадре не появляется, официальных подтверждений того, что героиней видео является Уваркина, тоже нет.

Хомутинников отметил, что видео по своей сути и по смыслу верное, но подобранные выражения никак не соответствуют статусу мэра города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению генерального директора консультационно-тренингового центра «Фактор роста», бизнес-тренера и психолога Любови Беляевой, люди высокого социального статуса, в том числе руководители и чиновники обязаны следить за своей речью. Люди, оценивающие речь и манеру поведения чиновников, могут их перенять в качестве эталона и нормы.

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