Москва, , 13:03 — REGNUM Компания Google и Euromonitor International провели первое исследование интернет-трендов в России, уделив особое внимание старшему поколению россиян (после 50 лет). Данные компания предоставила в распоряжение информационного агенства REGNUM.

Исследование Google и Euromonitor International выделило интернет-приложения, наиболее популярные у группы бэби-бумеров (люди, родившиеся с 1944 по 1964 год). Среди социальных сетей лидерами являются Вконтакте (78%) и Одноклассники (73%), а крупнейшая в мире сеть Facebook уступила свои позиции (65%). Примечательно, что в списке лидеров не нашлось места для Instagram, популярного у более молодых поколений.

Согласно выводам исследования, взрослые россияне также активно пользуются интернет-мессенджерами. Несмотря на большую роль СМС-сообщений (их предпочитают 98% опрошенных), популярностью пользуются WhatsApp (85%) и Skype (80%), обогнавшие Viber, любимый у молодого поколения.