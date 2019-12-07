Москва, , 12:44 — REGNUM Компания Google совместно с Euromonitor International провели первое всеобъемлющее исследование интернет-трендов в России. Результаты показали, что в сети у российских пользователей господствует YouTube, в первую очередь в сфере видео-просмотров.

По данным исследования, значительная доля россиян смотрит видео в интернете ежедневно. Среди молодых поколений (до 50 лет) каждый день видео смотрят 73% респондентов, тогда как среди старших — 56%. Самой популярной видео-платформой в России по-прежнему является YouTube: его предпочитают не менее 98% опрошенных, причем он значительной обгоняет своих главных конкурентов — RuTube и IVI.

Исследование Google показало, что большинство россиян смотрит YouTube с образовательными целями, причем обучающим видео (tutorials) отдает предпочтение, в основном, старшее поколение (70%). Половина респондентов в этой группе уверены, что на платформе можно найти полезные видео, которые могут помочь в выполнении тех или иных заданий.