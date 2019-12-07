Москва, , 12:24 — REGNUM Компания «Туртрансвояж» информировала своих клиентов об отмене новогодних рейсов российского парома Princess Anastasia, совершающего регулярные морские круизы по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллин — Санкт-Петербург, начиная с 3 января и вплоть до 8 января. Об этом сообщает информационный портал TourDom.ru.

Сотрудники туроператора Moby SPL, продававшего круизы на этом пароме, оповестили своих клиентов, что они «получили официальное письмо об этом от компании «Туртрансвояж», через которую бронировали круиз с 3 по 8 января по Прибалтийским странам». Средняя стоимость путевки составила чуть меньше тысячи евро — 969. Турагенты признались, что они готовы вернуть туристам эту сумму, но дополнительные убытки, например, на билет до Санкт-Петербурга или на оформление визы, лягут на плечи самих путешественников.

Напомним, что периодически рейсы этого парома приходится отменять, особенно в осенне-зимний переходный период: по словам сотрудников, это необходимо для проведения на судне технических работ.