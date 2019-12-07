Москва, , 12:06 — REGNUM Компания Google совместно с Euromonitor International провели первое всеобъемлющее исследование интернет-трендов в России, обратив особое внимание на то, что и как россияне покупают в сети. Данные предоставлены компанией информационному агентству REGNUM.

Как отмечают авторы исследования, покупки в интернете стали обычным делом в России: 92% пользователей хотя бы раз приобретали что-либо в сети. Россияне не только активно покупают в интернете, но и изучают и сравнивают информацию о товарах онлайн (91%). Больше всего отечественного потребителя интересует разница в цене, а также отзывы других покупателей. Немаловажную роль играют и советы друзей и родственников при онлайн-покупках: 80% пользователей так называемого поколения беби-бумеров (родившиеся с 1944 по 1964 годы) и 69% молодежи пользуются такими советами.

Разные поколения россиян предпочитают приобретать в интернете разные категории товаров. Так представители старшего поколения чаще всего покупают в сети бытовую технику и электронику (53%), а также одежду и обувь (49%). Среди молодежи наиболее популярны категории: предметы личной гигиены (60%), бытовая техника и электроника (50%) и предметы по уходу за питомцами (47%).