Лос-Анджелес, США, , 12:11 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск остался доволен решением присяжных федерального суда штата Калифорния, признающим несостоятельным иск о клевете. Об этом сообщает Reuters.

Федеральный суд штата Калифорния рассматривал исковое заявление, поданное британским спелеологом Вернон Ансворт, который обвинил Маска в клевете из-за высказываний в социальной сети Twitter.

Публичная ссора между Ансвортом и Маском развернулась летом 2018 года. В ходе перепалки в социальной сети Маск назвал британского спелеолога «pedo guy», что является сленговым названием педофилов. Вернон Ансворт обвинил Илона Маска в клевете и потребовал компенсации в размере $190 млн.

Защита Маска убедила присяжных федерального суда США, что это заявление было сделано в пылу ссоры и не может рассматриваться как серьёзное обвинение. В результате все 8 присяжных признали иск несостоятельным.

«Моя вера в человечество восстановлена», — заявил Илон Маск после выхода из зала суда.

Вернон Ансворт заявил, что рассчитывал на другое решение суда, однако принимает решение присяжных.

«Это не тот приговор, который мы хотели. Но это конец пути, и теперь мы закрываем эту главу», — отметил юрист Лин Вуд, представлявший в суде Ансворта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разбирательство иска поданного к бизнесмену Илону Маску было начато в федеральном суде штата Калифорния 3 декабря. Сам Маск давал показания по делу в течение двух дней.

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