Тбилиси, , 12:12 — REGNUM В Грузии не менее 60-ти тысяч человек употребляют наркотические средства с помощью игловых инъекций. Об этом газете «Резонанси» рассказал нарколог Зураб Сихарулидзе.

«Сегодня в стране 60 тысяч потребителей проблемных наркотиков, то есть людей, которые инъекционно потребляют наркотик. Это исследование было проведено тогда, когда массово не потребляли новые психоактивные вещества. Соответственно, я думаю, что эта цифра, наверное, возросла на 20−25%», — сказал эксперт.

Он также отметил, что действующие государственные программы позволяют пройти реабилитационный курс только для 500 человек. При этом эффективность лечения составляет около 10%.

Сихарулидзе заявил, что для изменения ситуации в лучшую сторону необходимо менять грузинское законодательство.

Стоит отметить, что в Грузии ряд политических сил заявляют, что жесткие меры, которые действуют в стране в отношении наркозависимых, не предотвращает наркотизацию населения, а только наказывают. Некоторые считают, что для решения проблемы необходима либерализация наркополитики.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Конституционный суд Грузии постановил, что употребление марихуаны и конопли не является уголовным преступлением.