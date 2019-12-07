Париж, , 12:12 — REGNUM Крупная забастовка работников общественного транспорта продолжается уже третий день подряд в крупных городах Франции. Об этом 7 декабря сообщает радиостанция France Info.

В результате забастовки было практически полностью парализовано движение в Париже и в других крупных городах страны. Самая сложная обстановка в настоящее время наблюдается в парижском метро. Работают лишь две линии, где поезда управляются электронной системой без машинистов. Ещё четыре линии работают частично. Движение на остальных десяти линиях прекращено полностью.

На автобусные линии Парижа 7 декабря вышли лишь 40% машин, на трамвайных линиях курсирует лишь треть от общего количества трамваев. Городская электричка RER выйдет на линию в Париже лишь с 13:00 до 18:00 по местному времени.

По железным дорогам Франции 7 декабря будут курсировать от 5% до 10% междугородних поездов и около 15% высокоскоростных экспрессов. При этом движение между рядом крупных городов будет остановлено полностью.

Предполагается, что забастовка продлится, как минимум, до 9 декабря. Эксперты предупреждают, что в рабочий день, 9 декабря, ситуация может сильно ухудшится и призывают граждан, проживающих в городах рядом с Парижем, по возможности, отказаться от попыток воспользоваться железной дорогой, так как на платформах ожидается большой наплыв пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении покупательской активности на 30% во Франции в первый день всеобщей забастовки, 5 декабря. В этот день в стране началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы.

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