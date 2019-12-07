Донецк, , 12:13 — REGNUM За прошедшую неделю с 29 ноября по 5 декабря в ДНР в результате вооруженной агрессии боевиков ВСУ погибли 5 защитников республики, двое человек получили ранения. Об этом сообщается в отчете о социально-гуманитарной ситуации в республике за период с 30 ноября по 6 декабря текущего года. Отчет опубликован 6 декабря пресс-службой уполномоченного по правам человека в Донецкой народной Республике Дарьи Морозовой.

Сообщается, что третьего декабря в районе населенного пункта Ясиноватая защитник Республики получил травму в результате подрыва на мине. У военнослужащего ДНР диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Сообщается также, что за указанный в отчете период в результате обстрелов ВСУ был ранен один мирный житель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой народной Республики.

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