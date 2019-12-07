Москва, , 11:49 — REGNUM Компания Google совместно с Euromonitor International провела первое всеобъемлющее исследование интернет-трендов в России. По данным, предоставленным компанией ИА REGNUM, россияне активно интегрируются в мировую паутину.

Исследования показали, высокую активность в сети проявляют представители поколения бэби-бумеров, как правило, к ним относят людей старше 50-ти лет (хотя по официальной теории, это родившиеся с 1944 по 1964 годы): 93% опрошенных сообщили, что посещают глобальную сеть несколько раз в день. При этом 43% отметили, что проводят во всемирной паутине не менее четырех часов в сутки. Примечательно, что у поколения до 50 лет доля «постоянного присутствия» лишь немногим больше — 56%.

Исследование Google и Euromonitor International выявило и то, чем чаще всего занимаются российские бэби-бумеры в интернете. Чаще всего (25% опрошенных) они ищут новости или необходимую информацию, чуть реже (23%) — оплачивают счета или работают через интернет. Интересно, что по этим показателям старшее поколение практически не отличается от россиян до 50 лет.