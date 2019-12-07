Донецк, , 11:54 — REGNUM В Донецке местный житель осужден на 17 лет лишения свободы с отбыванием срока заключения в колонии строгого режима. Об этом 6 декабря сообщается в пресс-службе генеральной прокуратуры Донецкой народной Республики.

Следствие установило, что обвиняемый, который занимался частными перевозками и доставками посылок с территории Украины через контрольно-пропускной пункт «Марьинка», с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года по заданию сотрудника службы безопасности Украины «осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории» республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Донецкой народной Республики был осужден на 11 лет лишения свободы за шпионаж в пользу СБУ.

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