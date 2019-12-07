Уфа, , 11:33 — REGNUM В Уфе определили точки размещения елочных базаров. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, в ближайшее время хвойные деревья можно будет купить рядом с торговыми комплексами города.

Всего в Уфе будет организовано 102 площадки, на которых будут продавать главное украшение Нового года.

Специалисты рекомендуют при покупке елки проверить дерево, чтобы впоследствии не огорчиться. Если ветка лесной красавицы легко гнется и при этом трещит, значит дерево сухое и быстро осыплется. Ветки же хорошей елки эластичны и гнутся с трудом.