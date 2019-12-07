Москва, , 10:54 — REGNUM Компания Official Esta составила список городов мира, в которых число приехавших путешественников существенно выше числа местных жителей. Абсолютный лидер — Майами, штат Флорида, США, сообщает информационный портал Tourprom.ru.

В Майами на каждые 100 постоянно проживающих в городе приходится 1641 турист. На втором месте в этом рейтинге — Лас Вегас, где на каждую сотню местных приходится чуть меньше тысячи (993) приезжих. Замыкает тройку уже не американский города, а Дубай, ОАЭ, который принимает в 6 раз больше гостей (588 на 100), чем в нем проживает местных.

В десятку также вошли, по убываю: Эдинбург, Шотландия (445 туристов на 100 постоянно проживающих), Дублин, Ирландия (427 на 1 100), Сан-Франциско, США (392 на 100), Вена, Австрия (329 на 100), Сингапур (316 на 100) и Вашингтон, США (286 на 100).