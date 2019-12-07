Курган, , 09:47 — REGNUM В Курганской области самая высокая в России смертность от случайных отравлений алкоголем. Данные представлены экспертами Центра разработки национальной алкогольной политики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам января-сентября 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем в России по данным экспертов Центра составила 4,6 человек на 100 тысяч населения. Рост к уровню января-сентября 2018 года составил свыше 11%.

В Курганской области данный показатель составляет 18,1 на 100 тысяч населения. Рост к уровню 2018 года — на 6,5%. Выше смертность по России только в Туве, где насчитали 19,3 смертей на 100 тысяч.

В других регионах Уральского федерального округа число случайных отравлений от алкоголя разнится. В Свердловской области наблюдается спад на 20%, в Югре — на 50%.

Однако в большинстве регионов УФО показатели выше общероссийского уровня. В Свердловской области смертность от случайных отравлений алкоголем в январе-сентябре 2019 года составила 7,1 на 100 тыс. населения, в ЯНАО — 5,9, в Тюменской области — 7,2, в Челябинской — 8 случаев на 100 тыс. населения.

Самые позитивные показатели наблюдаются в ХМАО — 0,1 на 100 тыс. населения.