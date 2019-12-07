Киев, , 09:26 — REGNUM Начальнику аптеки медицинского пункта национальной гвардии Украины сообщено о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом 6 декабря сообщается в пресс-службе государственного бюро расследований Украины.

В рамках досудебного расследования ГБР установило, что военнослужащие наладили механизм систематического приобретения и дальнейшей реализации наркотических веществ.

Подозреваемый был задержан. По месту проживания задержанного прошел обыск. Военнослужащему инкриминирует незаконное приобретение, хранение, перевоз в целях сбыта, незаконный сбыт наркотических веществ, совершенных повторно и по предварительному сговору группой лиц. Задержанному грозит срок от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Народной милиции Луганской народной Республики сообщал, что в рядах 46-й бригады ВСУ в ходе проверки был выявлен 21 военнослужащий с наркотической зависимостью. Примечательно, что проверялись боевики ВСУ, выполнявшие задачи «на переднем крае».

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