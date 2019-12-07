Тюмень, , 09:17 — REGNUM Управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области возбудило административное дело против двух фирм, поставлявших в тюменские детские сады пробиотик «Биовестин-А». Об этом сообщает ИА «Наш город» по информации УФАС.

Предприятия «Био-Веста» и «Гранд-Мед» по договорам с региональным департаментом образования в рамках программы «Питание и здоровье» с 2016 года поставляли «Биовестин-А» по три тысячи рублей за литр. В рамках программы реализована продукция на 30 млн рублей.

При этом не рассматривались иные биодобавки и поставщики, и стоимость пробиотика была явно завышенной.

«Департамент образования и науки Тюменской области признал, что соглашение антиконкурентное, с нарушением антимонопольного законодательства, и они расторгли соглашение», — сообщила изданию заместитель руководителя регионального УФАС Светлана Марчук.