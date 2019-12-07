Мелитополь, Украина, , 09:05 — REGNUM Жительница города Мелитополь Запорожской области была осуждена по части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) за размещение изображения «сепаратистского» характера в социальной сети «Одноклассники». Решение было вынесено Мелитопольским районным судом Запорожской области, сообщает 6 декабря пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

«Установлено, что жительница города Мелитополь… разместила на своей странице в социальной сети «Одноклассники» материалы с призывами поддержать присоединение Юго-Восточных областей Украины в состав так называемой «Новороссии», в частности иллюстрацию с текстом «Новороссия — ОТ ХАРЬКОВА ДО ОДЕССЫ», — отмечается в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что учитывая то, что обвиняемая ранее не была осуждена, совершила «преступление средней тяжести», признала свою вину и способствовала следствию в установлении фактических обстоятельств, женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободили от отбывания срока с испытательным сроком на один год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волынской области пенсионер был осужден к трем годам заключения с испытательным сроком (один год) за призывы к освобождению Украины от проукраински настроенного населения.

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