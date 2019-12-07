Москва, , 08:54 — REGNUM Состав сопроводительной документации на автомобиль в Российской Федерации вскоре изменится. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает телеканал RT.

Изменения связаны с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Производитель автомобиля должен будет информировать потребителя о показателях энергоэффективности транспортного средства. Под этим параметром подразумевается. сколько энергии и топлива потребляет данный автомобиль.

Информирование должно осуществляться с помощью документа «этикетка энергоэффективности».

Это будет отдельный документ, в котором содержится исчерпывающая информация о том, сколько углекислого газа выделяет данное транспортное средство, сколько топлива оно расходует на 100 километров пути. Также в документе должно быть указано, сколько электроэнергии потребляет данный транспорт и каков у него запас хода.

«Этикета энергоэффективности» в обязательном порядке будет входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к транспортному средству при его продаже потребителю или демонстрации в автосалоне.

Это нововведение распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн.

Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

Напомним, что сечас в состав сопроводительной документации на транспортное средство входят всего три документа — паспорт ТС, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.