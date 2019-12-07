Киев, , 08:45 — REGNUM За материальное вознаграждения ряд украинских врачей назначали пациентам медицинские препараты, в реализации которых были заинтересованы фармацевтические компании. Об этом 6 декабря сообщается в пресс-службе национальной полиции Украины.

Сотрудники правоохранительных органов Украины раскрыли схему подкупа врачей представителями фармацевтических компаний в целях увеличения продажи медицинских препаратов.

«Предварительно установлено, что на протяжении 2018−2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерное выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинским препаратам именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных «вознаграждений» составляет 140 млн гривен ( $ 5 млн 904 тыс — ИА REGNUM)», — говорится в сообщении национальной полиции.

Также сотрудники правоохранительные органов отмечают, что для того, чтоб получить средства, предназначенные для дачи взятки, представители фармацевтических компаний разработали схему ухода от налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Полтавской области сотрудники СБУ пресекли изготовление местным жителем «в кустарных условиях» стерилизаторов для медицинских инструментов, которые мужчина реализовывал медицинским учреждениям.

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