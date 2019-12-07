Москва, , 08:04 — REGNUM Вопросом воспитания назвал член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин слова руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, предложившего радикальные способы борьбы с нецензурной бранью на трибунах.

«Если человек никак не связан с футбольной жизнью, наказываться он никак не будет. Запашный имеет право на свое мнение, но если оно выходит за рамки приличия, это вопрос воспитания», — цитирует РИА Новости Созина.

Ранее, напомним, Запашный в интервью изданию «Спорт день за днем» заявил, что нецензурную брань не трибунах можно пресечь силовыми действиями против болельщиков, в частности ввести ОМОН, чтобы «покрошить» их и «переломать им части тела». Такие методы, по его мнению, способны привести к тому, что фанаты станут вежливее.

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