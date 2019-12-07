Тюмень, , 08:01 — REGNUM Тюменскую ВИЧ-диссидентку, которая сопротивляется лечению своего шестилетнего сына, могут ограничить в родительских правах по просьбе общественности. Об этом заявил 72.ru уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов.

Детский омбудсмен сообщил о заседании рабочей группы, которое прошло 6 декабря 2019 года. В неё вошли сотрудники тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИДом, представители прокуратуры, органов опеки и других ведомств.

Отмечалось, что «если действия родителей представляют угрозу ребёнку, то государство вправе применять меры по его защите».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени шестилетний ребёнок, страдающий ВИЧ, не получает антиретровирусную терапию несмотря на то, что суд два года назад обязал его мать лечить мальчика. Женщина по началу исполняла предписание суда, но затем попала под влияние ВИЧ-диссидентов. Сейчас у ребёнка вновь наблюдается отрицательная динамика.

Напомним, в апреле 2019 года в Тюмени скончалась скандальная ВИЧ-диссидентка, которая сопротивлялась лечению своих детей, страдающих данным заболеванием. В итоге её дочь погибла, а 34-летняя женщина была приговорена в январе 2018 года к шести месяцам лишения свободы.

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