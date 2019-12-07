Амстердам, , 07:56 — REGNUM Голландских школьников с разными видами умственной отсталости в некоторых регионах страны слишком рано выпускают из школы, хотя согласно закону они имеют право на обучение до двадцати лет. Об этом сообщают представители специальных образовательных учреждений. Предположительно речь идёт о нескольких десятках учениках.

Речь идёт о последних двух годах обучения. Достигнув 18 лет, ученикам с отсталостью требуется разрешение от региональных объединений правлений школ. Однако региональное объединение не всегда соглашается на продление учёбы. Обосновывается это тем, что продолжение учёбы уже не может ничего дать таким ученикам.

Однако по мнению самих образовательных учреждений, дополнительные годы обучения могут иметь решающее значение в развитии учеников, страдающих от патологий вроде синдрома Дауна или аутизма. В учреждениях подозревают, что решение о непродлении учёбы для этой категории учеников вызвано прежде всего соображениями финансового порядка.