Токио, , 07:36 — REGNUM Горячая линия для помощи людям, столкнувшихся с проблемами на работе, открыта в Японии. Об этом 7 декабря сообщает общенациональное телевидение государства.

На телефон могут позвонить работники, которые подверглись издевательствам и унижению со стороны руководства, а также те, кого заставляют перерабатывать сверх меры. Пострадавшие смогут получить совет от адвокатов, группа которых и организовала работу линии. Отмечается, что телефон доверия будет работать только один день, хотя авторы начинания намерены запустить регулярную работу линии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нюрбинском районе Якутии руководитель одного из учреждений издал приказ о запрете сотрудникам выезжать за пределы района.