Якутск, , 07:32 — REGNUM Студенческий отряд из Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (СВФУ) поехал в улусы Якутии для оказания шефской помощи жителям в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба вуза.

80 студентов с первого по третьи курсы помогут ветеранам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям в домашнем быту — в колке дров, очистке подворий от снега и других работах. Также ребята будут заниматься очисткой памятников от снега. В школах студенты займутся профориентационной работой со старшеклассниками.

Студенческий отряд будет работать безвозмездно. Помощь с проживанием и питанием добровольцам окажут местные администрации.

Первый отряд уже выехали в Намский район, в село Намцы, а всего аммосовцы планируют до апреля охватить «Снежным десантом» ближайшие к Якутску улусы — Намский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Горный.