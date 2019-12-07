Токио, , 07:30 — REGNUM Жёсткие диски из префектуры Канагава в Японии с данными о гражданах и компаниях были проданы на интернет-аукционе. Об этом 6 декабря сообщает издание The Asahi Shimbun.

Утечку персональных данных допустил сотрудник токийской компании Broadlink Co., которая занимается утилизацией информационного оборудования. Он забрал жесткие диски правительство префектуры Канагава, которые должны были быть утилизированы, и выставил их на продажу в интернете.

Владелец IT компании, который купил девять из восемнадцати выставленных на продажу дисков, обнаружил на них личную информацию о жителях префектуры, компаниях и государственных служащих.

Отмечается, что перед передачей дисков на утилизацию, они были отформатированы в правительстве префектуре. Тем не менее, это не уничтожило находящиеся на них данные.

Компания Broadlink Co. признаёт факт утечки данных и намерена усовершенствовать правила безопасности и работу с персоналом. А также привлечь своего сотрудника к суду.

Напомним, в числе государственных клиентов компании Broadlink Co. — подрядчика компании Fujitsu Leasing Co., обслуживающей правительственные учреждения Японии — министерство обороны и суды.