История вопроса

Брать ли зонт, тепло ли одеваться и как обстоят дела с загрязнением воздуха, - лучше знать заранее. Ежедневная сводка погода и экомониторинг помогают жителям Москвы и Подмосковья всегда быть во всеоружии.



Например, 18 августа 2019 года ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве за сутки выпало около 23% от месячной нормы осадков. А на 16 августа был заранее объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.

