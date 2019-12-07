Москва, 7 декабря 2019, 07:25 — REGNUM В субботу 7 декабря в Москве ожидается облачность, порывистый ветер, местами небольшие осадки, днём температура воздуха будет 0…+2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В Подмосковье днём температура воздуха ожидается −2…+3 °C.
Ветер юго-западный 4−5 м/с, порывы до 10 м/с. Местами небольшой дождь со снегом.
В ночь на 8 декабря в Москве и Подмосковье ожидается −3…−0 °C.
В воскресенье 8 декабря в Москве и Подмосковье ожидается 0…+2 °С. Ветер юго-западный 5−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Ожидается небольшой дождь. Следующая рабочая неделя в Москве будет тёплая, до +2 °С, местами пройдут небольшие дожди со снегом.