Мадрид, , 04:10 — REGNUM «Марш за климат», который состоялся 6 декабря в Мадриде, набрал более полумиллиона участников. Об этом на странице в Twitter сообщили организаторы акции, представляющие конфедерацию экологических групп «Экологи в действии» .

Шествие проводилось в связи с международной климатической конференцией COP25, в которой приняла участие известная шведская активистка Грета Тунберг. Полиция Испании приводит другие данные: численность участников «Марша за климат» составляла всего 15 тысяч человек.

Напомним, Грета Тунберг прибыла в Мадрид на ночном поезде из Лиссабона.