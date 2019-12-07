Красноярск, , 04:09 — REGNUM 7 декабря в Красноярске ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, днём похолодает до −4…−0 °C, сообщает Гидрометцентр.

Ветер юго-западный ветер 4−5 м/с, на порывах до 14 м/с.

В ночь на 8 декабря температуры воздуха ожидается −2…−1 °С.

В воскресенье 8 декабря в Красноярске установится тёплая влажная погода с температурой воздуха −2…−0 °С. Ветер западный 4−6 м/с, на порывах до 14 м/с. Ожидается мокрый снег и дождь.

Следующая рабочая неделя в Красноярске также будет относительно тёплая.