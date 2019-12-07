Лима, , 02:25 — REGNUM Самолет авиакомпании Avior, выполнявший 6 декабря рейс YV3011 из Лимы (Перу) в Каракас (Венесуэла), вынужден был совершить экстренную посадку в городе Тарапото на севере Перу из-за разгерметизации салона. Об этом сообщила газета El Nacional.

Сообщается, что из-за понижения давления воздуха в салоне самолёта потребовалась медицинская помощь ребёнку, который был доставлен в местную больниц.

Авиакомпания Avior осуществляет регулярные и чартерные перевозки в Венесуэле и на юге Карибского бассейна. Базируется в международном аэропорту Барселоны (Венесуэла).