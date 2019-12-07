Красноярск, , 02:17 — REGNUM В Красноярске 6 декабря на острове «Татышев» закончили сборку главной и самой высокой новогодней ёлки города. Об этом сообщает региональный портал newslab.ru.

В социальной сети опубликовано видео с её установки.

Главная городская ёлка на Татышеве имеет высоту 55 метров и диаметр основания 20 метров. Её праздничная гирлянда состоит из шестидесяти тысячи светодиодов.

Открытие ёлки и официальной новогодней программы состоится 25 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в самом центре Красноярска — на нижнем ярусе Театральной площади — была установлена искусственная новогодняя ёлка высотой 46 метров. Несколько лет она являлась главной новогодней ёлкой Красноярска.

Торжественное открытие ёлки и ледового городка на Театральной состоится 20 декабря.

Новогодние ёлки в Красноярске традиционно стоят почти до 23 февраля.

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