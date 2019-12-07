Гавана, , 01:28 — REGNUM На Кубе начала работать опреснительная установка, построенная в населенном пункте Пунта-де-Маиси провинции Гуантанамо при содействии России. об этом 6 декабря сообщает газета Granma.

В торжественной церемонии запуска установки принял участие посол РФ в республике Куба Андрей Гуськов. По его словам, в настоящее время все совместные российско-кубинские проекты в области энергетики, металлургии, модернизации железных дорог реализуются ускоренным образом. И, что самое главное — это сотрудничество будет развиваться и дальше.

«Мы поддерживаем Кубу в политическом и экономическом плане и будем продолжать ее поддерживать», — подчеркнул посол.

Новая установка обеспечит снабжением пресной водой около двух тысяч человек. Помимо России, средства для её строительства выделил также Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).