Лондон, , 01:05 — REGNUM Российские моряки с судна «Джирех», задержанного в Портленде, могут вернуться на родину на следующей неделе, сообщила 6 декабря пресс-служба посольства России в Великобритании и Северной Ирландии.

«В настоящее время судовладелец решает вопрос, связанный с оплатой труда экипажа судна. Планируется, что уже на следующей неделе моряки смогут вернуться в Россию. Продолжаем держать ситуацию на контроле», — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве отметили, что текущих запасов провизии и питьевой воды морякам из России хватит на восемь дней.

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Напомним, судно «Джирех» шло под флагом Нигерии, а на его борту находилась команда из девяти крымчан. Корабль держал курс из Норвегии в Сенегал, и был задержан в связи с потерей мощности.

По данным российского посольства, каких-то претензий к российским гражданам на борту у Лондона нет. Однако к самому судну и его грузу есть вопросы — задержание связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации.

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