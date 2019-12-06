Даугавпилс, Латвия, , 23:57 — REGNUM Во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе, впервые с 2003 года зафиксирован случай заболевания бешенством у человека, информирует портал gorod.lv.

Вирус бешенства был обнаружен и стал причиной смерти женщины. Латвийский Центр профилактики и контроля эпидемиологических заболеваний доставил в город дополнительную партию вакцины. Врачи опрашивают людей, которые контактировали с умершей и назначают им вакцинацию. Ситуация в городе мониторится. На данный момент было выявлено и привито 60 человек вступавших в контакт с умершей. Если заражённому вирусом не сделать прививку дело закончится летальным исходом.