Пекин, 6 декабря 2019, 23:18 — REGNUM В Китае выпущена в свет книга 13 влиятельных экспертов «Президент Миризиёев. Архитектор эпохи реформ Узбекистана» на китайском языке, сообщает 6 декабря Синьхуа.
Книга, выпущенная издательством «Шицзе чжиши чубаньшэ» («Знания о мире»), адресована научным, академическим и экспертным кругам и информирует о ходе и результатах реформ в Узбекистане, а также об их влиянии на перспективы и региональную безопасность Средней Азии. По словам посла Узбекистана в КНР Бахтиера Саидова, книга посвящена дальнейшим перспективам углубления всестороннего стратегического партнёрства с КНР.
В презентации участвовали директор CIIS Ци Чжэньхун, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии, бывший посол КНР в России Ли Хуэй, а также экс-заместитель главы МИД КНР Чжан Дэгуан.