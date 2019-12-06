Рим, , 23:09 — REGNUM В 2018 году впервые в истории количество смартфонов у граждан Италии превысило число телевизоров, такие данные содержатся в исследовании национального института Censis, опубликованном в пятницу, 6 декабря.

У граждан Италии — около 111,8 млн гаджетов, за год из число выросло на 0,5%, или на 600 тысяч; в среднем в каждой семье — по 4,6 гаджета.

Жители страны владеют 43,6 миллионами смартфонов и 42,3 миллионами телевизоров (население Италии — 60 млн человек). При этом, как отмечается, гаджеты все чаще используются как раз для просмотра телеканалов.