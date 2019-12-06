Казань, , 23:05 — REGNUM В Казани продолжается противостояние водителей такси, которые работают по тарифу «бизнес», и агрегатора «Яндекс.Такси». Месяцем ранее водители уже устраивали протестную акцию, а теперь объявили бессрочную забастовку.

Обращение к руководству компании таксисты опубликовали в социальных сетях. Встреча с представителями агрегатора была назначена на 29 ноября, однако ее было решено перенести, сообщает Kazanfirst. Одно из основных требований водителей — поднять тариф на поездки по тарифу «бизнес» до 349 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в начале ноября казанские водители вышли на митинг. По словам участников акции, сначала агрегатор ужесточил требования для участников рынка, а затем снизил непосредственно тариф для работающих в категории «бизнес-класс» — минимальная ставка снижена на 60 рублей.

При этом в компании «Яндекс. Такси» опровергли снижение тарифа и сообщили, что изменилась лишь его структура.

«Это было сделано по причине низкого часового заработка водителей, работающих по этому тарифу. Так как поездки по тарифу «бизнес» в Казани были дорогими и их заказывали редко: водители Бизнеса, по нашим данным, в среднем ждали заказа по 25−30 минут. Из-за простоя их часовой заработок был на треть ниже, чем у водителей «эконома», — пояснили в компании.