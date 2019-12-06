Мессина, Италия, , 23:03 — REGNUM В Мессине в результате совместной спецоперации итальянской полиции и Финансовой гвардии были арестованы трое предполагаемых перевозчиков нелегальных мигрантов, сообщили в ведомствах в пятницу, 6 декабря.

Все трое — граждане в возрасте от 20 до 25 лет, выходцы соответственно из Судана, Сомали и Сенегала.

Новое правительство Италии с сентября 2019 года смягчило отношение к нелегальным мигрантам, при этом организация таких «поставок» по-прежнему считается в Италии уголовным преступлением.