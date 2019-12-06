Москва, , 22:01 — REGNUM Мещанский суд Москвы вынес приговоры по делу о применении насилия к гвардейцу в ходе несанкционированного митинга в Москве 27 июля. Двое участников процесса получили реальные сроки, третий — условный срок.

Обвиняемый Егор Лесных получил три года колонии общего режима. Максим Мартинцов получил два года и шесть месяцев колонии общего режима. Третий обвиняемый — Александр Мыльников — получил два года условно и испытательный срок в три года.

При этом государственное обвинение просило для Лесных четыре года колонии, для Мартынцова — три с половиной года колонии, для Мыльникова — три года.

При этом в ходе судебного разбирательства каждый из обвиняемых утверждал, что на митинге он оказался случайно.

Однако следствие считает, что все трое действовали умышленно и группой лиц. Они повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили его. Кроме того, Лесных позже пнул другого силовика в спину.