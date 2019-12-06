Омск, , 21:56 — REGNUM На танковой аллее возле Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ) будут установлены боевые машины времен Великой Отечественной войны, сообщает 6 декабря пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Тяжёлый танк ИС-2 («Иосиф Сталин») и созданная на его базе самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 отреставрированы специалистами Омского завода транспортного машиностроения.

Легендарные боевые машины были доставлены на предприятие в июне 2019 года.

«Необходимо было воссоздать их внешний вид. Были проведены сварочные и жестяные работы, зачистили и покрасили корпус, а также восстановили недостающие части и поставили бронетехнику на гусеницы», — сообщает пресс-служба УВЗ.

«Задачу по ремонту и восстановлению осложнило еще и то, что на башнях отсутствовали пушки. Восстанавливали их по старым фотографиям», — отмечено в сообщении.

Справка ИА REGNUM: принятый на вооружение 31 октября 1943 года тяжёлый танк ИС получил своё обозначение в честь Верховного главнокомандующего, главы Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина.

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